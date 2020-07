L’ha battuta in finale di Coppa Italia Serie C, ma ora potrebbe ritrovarla come allenatore. Stiamo parlando di Fabio Pecchia e della Ternana. Stando a quanto riferito da “Tuttoc.com”, il tecnico, che ha chiuso la sua esperienza alla Juventus U23, sarebbe tra i profili valutati dal club rossoverde – con Castori e Lucarelli – che sta cercando il sostituto di Fabio Gallo.