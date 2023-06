La Ternana è alla ricerca di un nuovo tecnico per la prossima stagione. Il primo nome in lizza è quello di Andreazzoli, allenatore d’esperienza che piace parecchio al club, ma nelle ultime ore, come riportato da TMW, sarebbero usciti i nomi di altri due allenatori.

La società starebbe infatti seguento Roberto Venturato, reduce dall’esperianza alla Spal, e Luca D’Angelo che invece avrebbe quasi definitivamente rotto i rapporti con il Pisa.