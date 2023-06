L’ex attaccante del Cagliari con passato breve in rosanero Joao Pedro, ha parlato ai microfoni di SkySport sulle sue sensazioni sulla finale playoff di andata tra Cagliari-Bari.

Di seguito le sue parole:

«Sono sicuro che i ragazzi capiscono, hanno un mister che conosce la strada. Non sarà ovviamente facile, in uno stadio bello per giocare, sarà divertente e sono fiducioso. Difficile dimenticare, perchè sono otto anni, tante partite, giusto un paio di gol, momenti belli, momenti brutti, tutto fa parte del gioco, ma quello che rimane sono quei momenti che non ci sono parole per descriverli. Fa parte della mia storia ed io sono riuscito a mettere un mattoncino di quella che è la grande storia del Cagliari».