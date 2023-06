Il Sudtirol, che tanto ha stupito quest’anno non solo per essere riuscita a centrare i playoff ma anche per il percorso fatto negli stessi, ha deciso di prolungare la collaborazione in concordanza con Bisoli.

Nonostante un gioco diverso da quello che il calcio attuale mostra, il tecnico sembrerebbe essere riuscito a guadagnarsi, grazie anche ad un gruppo che l’ha ascoltato in tutte le sue indicazioni, un prolungamento di contratto, come riportato da La Gazzetta dello Sport, di due anni. Adesso si aspetta soltanto l’ufficialità da parte del club.