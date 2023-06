Il Cagliari, che è tutt’ora in lotta per l’ultimo posto disponibile per la promozione in Serie A, inizia già a pensare al mercato per la prossima stagione. Per rinforzare la zona mediana del campo, il club sardo, avrebbe messo gli occhi su un calciatore che sembrerebbe essere in cima alla lista di diversi club sia di Serie B ma anche di Serie A, ovvero Collocolo.

Il centrocampista dell’Ascoli, continua a regalare rendimenti eccelenti, e propro per questo motivo il Cagliari vorrebbe muoversi d’anticipo per accaparrarsi le prestazioni del classe 99′.