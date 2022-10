Il Palermo sabato sarà impegnato al “Libero Liberati” contro la Ternana. Da ieri si è aperta la prevendita dei biglietti per assistere alla gara. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione in meno di 24 ore sono stati venduti 150 tagliandi per il settore ospiti riservato ai tifosi rosanero. Il dato è aggiornato alle ore 11 di questa mattina.

Ternana-Palermo: info biglietti settore ospiti