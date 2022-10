Nei giorni scorsi la Hummel, sponsor tecnico della nazionale, ha presentato le maglie che i giocatori indosseranno ai Mondiali: in una sono stati volutamente attenuati simboli e loghi della “Danish Dynamite perchè non vogliamo siano visibili durante un torneo che è costato la vita a migliaia di persone” mentre sarà tutta nera la terza maglia in segno di lutto per tutti gli operai scomparsi mentre lavoravano agli impianti.