Cresce la galassia calcistica di 777 Partners, la proprietà americana del Genoa.

Come si legge su “Gazzetta.it” nelle ultime ore è stata ufficializzata l’acquisizione del club australiano Melbourne Victory, nell’ambito di una precisa strategia societaria mirata a far crescere sempre di più la propria presenza mondiale a livello calcistico. In Australia, fra l’altro, 777 è proprietaria di una compagnia aerea low cost (Bonza Airlines), che diventerà sponsor dello stesso Melbourne Victory.