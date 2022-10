Come si legge su “CalcioTernano.it” una buona notizia al termine della seduta dell’antivigilia di Ternana-Palermo. Il centrocampista offensivo Antonio Palumbo, autore di quattro assist ed una rete in campionato, è rientrato in gruppo nel corso dell’allenamento di oggi, giovedì 6 ottobre.

I rossoverdi si sono ritrovati stamattina all’antistadio Taddei svolgendo una sessione basata su attivazione individuale/collettiva che ha anticipato la parte tattica. Nessuna novità purtroppo da Cesar Falletti, Andrea Favilli e Davide Agazzi i quali hanno seguito un programma di lavoro personalizzato. I calciatori dunque restano quantomeno in dubbio ricordando che Falletti è reduce dall’infortunio patito contro il Cosenza. Domattina, a porte chiuse, le Fere sosterranno al Giorgio Taddei la seduta di rifinitura.