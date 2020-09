Cambia l’orario di Ternana-Palermo in programma mercoledì 7 ottobre. La partita valida per la terza giornata del girone di andata del campionato di Serie C, girone C, si disputerà alle ore 15:00. La sfida, originariamente era prevista per le 20.45

Nello stesso girone sono stati cambiati gli orari di altre due partite:

Cavese-Bari ore 18:30

Virtus Francavilla-Vibonese: ore 15:00