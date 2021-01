L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla Ternana.

E’ l’unica squadra ancora imbattuta dei campionati professionistici italiani. Curioso l’accostamento Lucarelli-Bandecchi: il primo ha idee comuniste, il secondo è un anti-comunista. Oggi il presidente delle Fere è più vicino a Forza Italia, sta con il centro-destra, e fa cose di sinistra. Per esempio ha acquistato i diritti tv della Ternana in Serie C, li ha pagati 230 mila euro e fa trasmettere le partite in chiaro su Cusano Italia Tv.





Bandecchi non lo dice, perché la beneficenza si fa e basta, ma a Terni tutti sanno che dall’inizio della pandemia si è preso in carico un migliaio di famiglie indigenti e le aiuta a vivere.