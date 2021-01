La Ternana vuole proseguire la corsa verso la Serie B e ospita in casa il Monopoli.

Il tecnico delle Fere, Cristiano Lucarelli, ha invitato a non sottovalutare gli avversari nonostante stiano attraversando un momento di difficoltà.





Queste le sue parole pre-match riportate da “Ternananews.it”: «I biancoverdi sono l’Udinese della Serie C, ovvero una di quelle squadre che si piazzavano sempre tra le prime sei della classifica e spesso andavano anche in Europa.

Dopo un ciclo lungo con un allenatore bravo e preparato come Scienza, quest’anno c’è stato un rinnovamento e stanno cercando di costruire una squadra importante. Non dobbiamo guardare la loro classifica ma la qualità del gioco, dietro hanno giocatori esperti ed è una squadra che può farti male in ogni momento. Noi dobbiamo essere in partita, con la testa nel carro armato e fare tesoro dell’insegnamento che ci ha dato la gara contro la Turris».