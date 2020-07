La Ternana ha in programma di mettere a segno qualche colpo mirato per puntellare la rosa e puntare alla promozione il prossimo anno. Stando a quanto riferito da “Ternananews”, le Fere stanno per chiudere per Filippo De Col. Il terzino destro dell’Entella sta giocando in queste ultime giornate dopo un infortunio che lo ha tenuto per tanto lontano dal terreno di gioco.