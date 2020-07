Non solo Ternana, Modena e Como per Simone Corazza. Stando a quanto riferito da Thewarm.net”, il bomber della Reggina infatti è appetito da diversi club di Serie C e nelle ultime ore una nuova pretendente si sarebbe iscritta nella corsa per accaparrarsi le prestazioni dell’attaccante. Si tratta dell’ambizioso Avellino di Piero Braglia. Nelle prossime ore potrebbero esserci novità in tal senso.