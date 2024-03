Ternana, Capozucca: «Obiettivo? Mantenere la categoria»

Foto LaPresse - Gerardo Cafaro24 12 2015 Salerno - ItaliaSport CalcioU.S. Salernitana 1919 vs Cagliari CalcioCampionato di Calcio Serie B CONTE.IT 2015/2016 - Stadio “Arechi”Nella foto: Stefano CapozuccaPhoto LaPresse - Gerardo Cafaro24 12 2015 Salerno - ItalySport SoccerU.S. Salernitana 1919 vs Cagliari CalcioItalian Football Championship League B CONTE.IT 2015/2016 - “Arechi” StadiumIn the picture: Stefano Capozucca

Il DS della Ternana Stefano Capozucca è intervenuto ai microfoni di TV Play esprimendosi su vari temi soprattutto sugli obiettivi del club.

Di seguito le sue parole:

«La Ternana ha un solo obiettivo, mantenere la categoria. Con una squadra giovane e rivoluzionata rispetto alla scorsa stagione, con la soddisfazione di stare lanciando tanti profili, tipo Raimondo, Lucchesi o lo stesso Amatucci, che vedremo nei palcoscenici di Serie A nel prossimo futuro. Gasperini lo considero un fratello e sta facendo cose straordinarie con l’Atalanta. In 8 anni l’ha portata 7 volte in Europa e prima lottava per la Serie B. Secondo me ha dimostrato anche in Europa di avere una carriera inferiore alle sue capacità, magari per l’età uno può pensare che non possa allenare più ai vertici, ma secondo me lui è uno tra gli allenatori top in circolazione. Sicuramente l’Atalanta ha dei meriti anche come società. L’inizio di Gasperini fu difficile, da un’altra parte senza i Percassi, che sono persone ponderate e riflessive, magari la storia sarebbe stata diversa. Da lì poi è iniziata la storia che conosciamo.

In Italia siamo legati dai risultati e non si ha il culto della sconfitta, quindi gli allenatori spesso ne fanno le spese. Thiago Motta non ha problemi, è un top in tutti i sensi. A livello caratteriale può allenare qualsiasi squadra, è sicuro dei suoi mezzi e in sé stesso incredibile. Allenatore super».