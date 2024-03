Sky Sport: “Lecco, Ionita e Crociata convincono Di Nunno a non esonerare Aglietti”. Sui social la replica dei due calciatori (FOTO)

Caos in casa Lecco in vista della sfida contro il Palermo per quello che riguarda la posizione dell’allenatore. L’esonero e richiamo di Aglietti, la “gita” sul lago di Foschi e la risoluzione contrattuale siglata dal diesse Fracchiolla hanno dato adito a varie speculazioni, rimbalzate anche sulle testate nazionali.

Per Sky Sport sarebbero stati i senatori a chiedere la permanenza di Aglietti: una versione che Ionita e Crociata, hanno smentito direttamente sui loro profili social.

«Desidero precisare con assoluta chiarezza che io e i miei compagni non abbiamo mai preso parte alle decisioni riguardanti l’allenatore, in relazione alle voci diffuse dai media nei giorni scorsi. È compito esclusivo della società assumersi queste responsabilità decisionali», ha scritto Ionita su Instagram.

Crociata ha ribadito che «nè io e nè i miei compagni abbiamo mai interferito nella scelta della società riguardante il mister. Penso che questo sia il momento di restare uniti e battagliare fino all’ultimo secondo per raggiungere gli obbiettivi! Forza Lecco!».