L’ex difensore del Palermo Christian Terlizzi, attraverso il proprio account Instagram, ha pubblicato il video del proprio gol, su assist “del genio” come sottolineato dallo stesso Terlizzi, nel corso della gara tra Parma e Palermo, valida per la prima giornata del campionato di Serie A 2005/06. Ecco qui di seguito il video in questione.