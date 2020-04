«In Sicilia, i primi anni in cui ci giocavo, c’erano quattro realtà importanti e il calcio è un bene per le città. Mi dispiace il Palermo in D ma oggi c’è una società importante e credo che possa ritornare presto dove merita. A Catania mi sono scontrato tanto con Pietro Lo Monaco però gli va dato atto che ha creato un impero in rossazzurro, poi altri hanno messo bocca dove non dovevano e gliel’hanno smantellato, hanno rovinato il sistema». Queste le parole di Christian Terlizzi rilasciate ai microfoni di “Goalsicilia”.