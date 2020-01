Il Teramo ha appena ufficializzato un nuovo colpo di mercato, si tratta del difensore ex Palermo, Corentin Fiore. Ad annunciarlo è il sito ufficiale del club di Lega Pro, il giocatore ritroverà quindi l’ex tecnico rosanero, Bruno Tedino. Di seguito il comunicato:

La S.S. Teramo Calcio rende noto di aver acquisito dal Cercle Bruges il diritto alle prestazioni sportive del difensore belga Corentin Fiore.

Il nuovo esterno mancino biancorosso, classe 1995, originario di Carnieres, ha iniziato la sua carriera nello Standard Liegi, con cui ha totalizzato 37 presenze nella Pro League, la massima divisione del campionato di appartenenza, prima di vivere una doppia esperienza in Italia: qualche apparizione nel Palermo in B, quindi nella stagione passata con l’Imolese in Serie C, con cui è sceso in campo in ventisette occasioni.

Fiore, che ha sottoscritto un accordo contrattuale fino al prossimo 30 giugno, con opzione di rinnovo da parte del club, si metterà a disposizione dello staff tecnico biancorosso dall’allenamento di domattina in programma al “Bonolis”