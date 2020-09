Finalmente è giunto il momento: dopo quasi sette mesi, dopo il 4-0 di Palermo-Nola, è di nuovo campionato, i rosanero scendono di nuovo in campo. Sono cambiate molte cose a dire il vero, la categoria ad esempio, che non è più serie D ma bensì serie C dopo la promozione conquistata dal club. Sono cambiati gli interpreti, perché inevitabilmente il mercato e il cambio di categoria hanno imposto un massiccio intervento al fine di aggiungere ad un gruppo già ben consolidato quelle pedine fondamentali per il salto di qualità. E’ cambiato il tecnico, perché dopo la promozione conquistata da Rosario Pergolizzi, la dirigenza del Palermo ha deciso di affidarsi ad un veterano, uno che la serie C l’ha vinta più di una volta e la conosce come le sue tasche: Roberto Boscaglia. Ad essere cambiato più di ogni altra cosa rispetto a quel Palermo-Nola però, è il mondo. Già, perché ci si dovrà abituare a non vedere gli stadi pieni, ci si dovrà abituare a non sentire la spinta dei tifosi, a non vedere i giocatori intimoriti o caricati dagli spalti, insomma, ci si dovrà abituare ad un mondo nuovo a causa della pandemia da Coronavirus.

Il presente però, parla chiaro, domani ricomincerà una nuova stagione, la stagione del ritorno del Palermo tra i professionisti, domani ci sarà Teramo-Palermo: l’esordio del club rosanero in serie C. Boscaglia, che ha avuto modo di lavorare per forgiare la propria creatura, sarà chiamato ad un compito importante, quello di provare ad ottenere la promozione, l’ennesima della sua carriera, nella serie cadetta. Per riuscirci però, il tecnico gelese dovrà pensare – come per sua stessa ammissione – partita dopo partita, perché la terza categoria è un vero e proprio inferno, con tante squadre che lottano per le posizioni alte. Tornando all’immediato presente dunque, Ilovepalermocalcio.com vi presenta le probabili formazioni e le ultime notizie di Teramo-Palermo.

ULTIME TERAMO: Una squadra consolidata, solida, ostica e pronta a confermarsi dopo la buona stagione dello scorso anno: questo è il Teramo. Il primo avversario dei rosanero in questa stagione, è reduce da una buona prestazione in Coppa Italia contro il Piacenza, superato per 1-2. Il tecnico Paci, che ha già individuato l’amalgama giusta per la sua squadra, non dovrebbe discostarsi dalle scelte effettuate proprio nella recente partita ufficiale. Sarà assente per squalifica Piacentini, che era sceso in campo dal primo minuto nel match di Coppa. Sarà 4-2-3-1: in porta ci sarà Lewandoski, in difesa Cancellotti, Diakite, Soprano, Tentardini; in mezzo dovrebbero agire Arrigoni e l’ex Palermo Santoro; sulla trequarti agiranno Ilari, Bombagi e Costa Ferreira; l’unica punta sarà Pinzauti.

ULTIME PALERMO: Per tutto il ritiro Roberto Boscaglia ha provato il 4-2-3-1, lasciando intendere che almeno in partenza, sarà questo il modulo del nuovo Palermo. Per il match di domani, il tecnico gelese dovrà fare a meno di Accardi, alle prese con un problema al piede, e di Doda, ancora convalescente dopo l’infortunio al ginocchio subito in ritiro. L’unico dubbio davanti, è tra Santana e Silipo, anche se il tutto lascia presagire una partenza dal primo minuto per l’argentino. In porta è pronto a riprendere il comando Alberto Pelagotti, a proteggerlo ci sarà la nuova coppia difensiva formata da Edoardo Lancini e dal nuovo arrivato Ivan Marconi, sulla sinistra agirà Roberto Crivello, mentre sulla destra ci sarà Manuel Peretti. La linea mediana, dovrebbe essere composta da due volti nuovi: Moses Odjer e Andrea Palazzi. La batteria dei trequartisti, che lascia parecchie scelte a Boscaglia, dovrebbe invece essere formata da Nicola Valente sulla destra, Roberto Floriano sulla sinistra e Mario Santana dunque al centro. Davanti, i galloni da titolare sono affidati al nuovo arrivato Andrea Saraniti.

ARBITRO: Sarà il signor Valerio Maranesi di Ciampino a dirigere l’incontro. Gli assistenti saranno il signor Pappagallo e il signor Dell’Olio.

PROBABILI FORMAZIONI:

TERAMO (4-2-3-1): Lewandoski; Cancellotti, Diakite, Soprano, Tentardini; Arrigoni, Santoro; Ilari, Bombagi, Costa Ferreira; Pinzauti. All. Paci

PALERMO (4-2-3-1): Pelagotti; Peretti, Lancini, Marconi, Crivello; Odjer, Palazzi; Valente, Santana, Floriano; Saraniti. A disp. Corrado, Martin, Silipo, Fallani, Lucca, Florio, Kanoute. All. Boscaglia

BALLOTTAGGI: 70% SANTANA- 30% SILIPO