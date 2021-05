Nessuna richiesta è pervenuta a Franco Iachini, presidente del Teramo, in merito a una possibile cessione del club.

A darne comunicazione è stato lo stesso club abruzzese con una nota di risposta relativa ad alcune notizie di stampa che parlavano di presunte “offerte ufficiali per rilevare il club anche per l’acquisizione dell’intero pacchetto azionario”, da parte di un non meglio precisato “gruppo romano”: “la S.S. Teramo Calcio tiene a precisare che tali notizie sono semplicemente destituite di ogni fondamento e che, parimenti, nessuna richiesta è, ad oggi, pervenuta al Presidente Franco Iachini. Il club invita, inoltre, città e tifoseria, a ritenere attendibili e credibili soltanto le notizie provenienti dal Presidente stesso, o dalla società, attraverso i propri canali ufficiali“.