Il tentato omicidio di Falsomiele sarà ricordato a lungo in via Dell’Airone.

Come si legge su “Gds.it” l’aggressore, Giuseppe Napoli di 49 anni, che era ai domiciliari è stato arrestato con l’accusa di tentativo di omicidio. Ieri ha sparato contro una donna e il cugino di lei in un residence poco distante da casa sua e lì i poliziotti della squadra mobile hanno trovato per terra otto bossoli di calibro 9.

L’uomo dopo avere sparato è stato affrontato dai testimoni che lo hanno aggredito e picchiato lasciandolo per terra privo di sensi e con numerosi traumi. Napoli ora si trova piantonato all’ospedale Civico. Per lui la prognosi è riservata.