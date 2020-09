Intervenuto ai microfoni di “Sky Sport”, Bruno Tedino, neo tecnico della Virtus Entella, si è espresso così:

«Sono solo 15 giorni che lavoriamo insieme, ma sono molto soddisfatto. La squadra è stata ordinata e ha avuto anche qualche occasione. Non siamo venuti qua per fare da sparring partner al Bologna, ma ci ha fatto molto piacere. Davanti dobbiamo migliorare, ma i giocatori hanno qualità. Sono contento, ho a disposizione ragazzi seri che si applicano, ma ovviamente bisogna essere più pungenti in zona gol perché in campionato, se non segni, paghi a caro prezzo».