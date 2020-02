«È una mentalità differente, una cultura calcistica differente. È un campionato in grande crescita e diversi allenatori italiani si stanno avvicinando alle squadre maltesi. Io nella mia esperienza mi sono tolto anche delle soddisfazione in Europa League. È un’esperienza che consiglio perché a me è servita per crescere come allenatore, ora però mi piacerebbe allenare in Italia e credo di essere pronto». Queste le parole dell’ex centrocampista del Palermo, Giovanni Tedesco, rilasciate ai microfoni di “Stadio Aperto”.