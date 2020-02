Il Genoa non sta facendo un gran campionato, la squadra di Davide Nicola è in piena zona retrocessione e come se non bastasse deve risolvere la grana legata alla cessione del centrocampista, Agudelo, alla Fiorentina. Secondo quanto riporta “La Nacion” il club rossoblu rischia azioni legali per non aver chiesto all’Atletico Hulia il permesso per la cessione del centrocampista ai viola, l’Atletico deteneva ancora il 10% del cartellino del giocatore.