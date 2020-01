Giovanni Tedesco, ex allenatore e calciatore del Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Tuttomercatoweb.com”, commentando l’esonero dal club maltese Gzira. Ecco quanto affermato: «Voglio rientrare in Italia. Aspetto una chiamata. Oggi mi aggiorno, studio. Vado in giro a vedere partite. E per il futuro ho due sogni: la panchina del Palermo e quella del Perugia. Ma oggi sono sogni».