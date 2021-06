Javier Tebas, presidente della Liga, ha parlato a proposito del possibile destino di Real Madrid, Barcellona e Juventus dopo il caso Superlega.

«Penso che potrebbero restare fuori dalla Champions League», ha detto a “El Golazo de Gol” su “Gol TV”. «L’idea della Superlega è un sogno di Florentino Perez da tempo, non è una questione legata al Covid come hanno provato a vendere. Il concetto non è morto. Vogliono che tutto ruoti attorno ai grandi club e che gli altri siano delle comparse, che si genuflettano. Quelli che devono avere paura sono Real Madrid e Barcellona. Non voglio immaginare una Champions senza di loro, ma può succedere. Non c’è sanzione da parte dell’Uefa, ma una possibile mancata iscrizione alla Champions League per Real, Barça e Juventus. Dovrebbero aver paura» – ha aggiunto Tebas -.