Il Foggia, dopo la conferma del ripescaggio in Serie C da parte del Consiglio Federale, continua a muoversi con prepotenza sul mercato, per allestire una rosa importante per la categoria.

Secondo quanto riportato da “TuttoC.com”, il Foggia, infatti, è vicino all’ingaggio di Biagio Morrone, centrocampista classe 2000, di proprietà della Lazio. Nella scorsa stagione si è diviso tra Salernitana e Rieti. Trattativa avviata tra le parti.