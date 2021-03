Paolo Tavano, DG del Bisceglie, è intervenuto ai microfoni di “Tuttocalciocatania.com” commentando la partita disputata dalla sua squadra contro gli etnei:

«Catania? Sinceramente mi aspettavo molto di più nel primo tempo. Ho parlato con Claiton, che conosco molto bene, Tonucci ed il mister Raffaele prima della partita. Mi dicevano di essere ancora scossi per il derby perso col Palermo, che brucia. Ho visto un Catania molto intimorito nel primo tempo ma che ha saputo interpretare la gara nella ripresa. Merito ai giocatori che hanno combattuto sempre con professionalità. Emblematico l’abbraccio tra il mister e la squadra. E’ un segnale importante per il Catania, vuol dire che il gruppo sta con lui. Auguro al Catania che la vittoria di Bisceglie possa essere utile per migliorare in vista dei prossimi incontri. Lo dico con la massima onesta».





«Tutte le squadre possono andare in difficoltà e fare punti con chiunque, nessuno intende mollare. Vedi il Palermo che è andato a vincere a Catania ed ha perso con la Juve Stabia in casa. La sconfitta del Bari rappresenta un danno particolare per noi, essendo il Potenza una nostra diretta concorrente. Il Francavilla ha pareggiato con la Ternana, la Paganese ha perso ma uscendo a testa alta dal confronto con l’Avellino. Noi abbiamo fatto un regalo al Catania, però andiamo avanti e puntiamo a giocarci le nostre possibilità di salvezza dando il massimo fino all’ultima giornata».