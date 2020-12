Continua la tensione in casa Atalanta.

Il Papu Gomez è stato “vittima” del Tapiro d’Oro consegnato da Valerio Staffelli di Striscia la Notizia, che ha mandato in onda il servizio.





Il calciatore non ha accettato il premio e non è sceso dall’auto. In seguito il Tapiro d’Oro è stato scagliato a terra, ma le immagini non hanno ripreso l’autore del gesto, con l’argentino che ha negato di aver partecipato all’atto.