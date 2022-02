Ai microfoni di TuttoCalcioPuglia, l’ex difensore di Bari e Monopoli, Massimiliano Tangorra ha parlato della corsa al primo posto nel girone C.

Ecco le sue parole:

«Ho sempre sostenuto che l’avversario del Bari non può essere il Monopoli. Oggi la classifica parla di scontro diretto, ma i valori sono nettamente diversi. Le compagini alle quali il Bari deve stare attento in ottica promozione sono il Catanzaro e l’Avellino, in rigoroso ordine di importanza».