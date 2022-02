Episodio curioso quello riportato da “La Gazzetta dello Sport” raccontato dall’attaccante del Catania Luca Moro.

«Ero in coda alla cassa di un supermercato. Il cassiere, tifoso rossazzurro sfegatato, mi ha riconosciuto, ha lasciato la sua postazione inginocchiandosi davanti a me come per venerarmi. Sono scoppiati tutti a ridere».