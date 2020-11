Il presidente dell’Aic, Umberto Calcagno, è intervenuto sulla questione tamponi in casa Lazio, ai microfoni di ‘Radio anch’io sport’:

“La procura federale e quella della Repubblica di Avellino sono al lavoro. Tutto il grande lavoro fatto da tutte le componenti federali per la ripresa (del campionato, ndr) si fondava su regole ben precise e protocolli che vanno rispettati. Le cose che emergono potrebbero avere conseguenze molto gravi, non solo sulla salute, ma anche sulla regolarità delle competizioni per il principio di parità competitiva. Ovviamente mi auguro che tutta possa essere risolto“. “