Anno nuovo vita nuova. Questo è quello che si dice all’inizio di un nuovo anno e, quasi sicuramente, se lo sarà detto anche Manuel Peretti durante il brindisi per l’inizio del nuovo ventennio. Il difensore classe 2000, arrivato in prestito dall’Hellas Verona, nella prima parte di campionato non era riuscito a ritagliarsi lo spazio necessario per dimostrare le proprie qualità, cosa che sta facendo adesso. Basta guardare i numeri: nella prima prima parte di stagione una sola volta da titolare in campionato (derby contro l’ACR Messina) per un totale di 224′; nel girone di ritorno questo minutaggio è già stato doppiato, toccando quota 499′ in sei partite, cinque di queste da titolare. Se lo spazio a sua disposizione è aumentato è tutto merito suo perché le prestazioni, sempre sufficienti se non di più, gli hanno permesso di guadagnarselo.

L’esordio in rosanero di Peretti è datato 11 settembre, sfida di Coppa Italia, contro il Biancavilla. Alla fine della gara il Palermo uscì sconfitto, ma questa arrivò solo ai calci di rigore, quindi il difensore scuola Hellas è incolpevole. L’unica sconfitta arrivata al 90′ con Peretti in campo è quella contro l’Acireale, ma per lui, in quella gara, ci fu spazio solamente per 4′, quando entrò per sopperire all’espulsione, per doppio giallo, di Lancini.

Se Pergolizzi, però, decide di schierare titolare il classe 2000 la vittoria è assicurata. Nelle sette gare in cui Peretti è partito dall’inizio il Palermo ha raccolto altrettanti successi. Il trend è iniziato contro l’Acr Messina (1-0), ed è continuato, con lo stesso risultato, in casa del Castrovillari, tra le mura amiche contro il Roccella e, ancora in trasferta, Marina di Ragusa. Nelle gare contro FC Messina e Biancavilla il risultato finale è stato di 2-0, ed anche contro queste due squadre Peretti ha cominciato il match da titolare. L’unica gara dove il difensore è stato schierato titolare ed il Palermo ha subito gol è stata in casa della Cittanovese, ma lì è anche arrivata la sua prima marcatura in rosa. Quando, invece, Pergolizzi ha deciso di non schierarlo titolare, ma di farlo giocare almeno 5′ i rosanero hanno trionfato contro il Licata (2-1) ed FC Messina (0-1), pareggiato contro la Palmese (0-0) e San Tommaso (1-1).