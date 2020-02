Andrea Accardi, simbolo della rinascita rosanero, dopo la vittoria di ieri in casa sul Biancavilla per 2-0, ha postato una foto sul suo profilo di Instagram, suscitando le reazioni di alcuni dei suoi compagni, tra i quali il secondo portiere Fallani e Lucca, giovane attaccante che ieri ha coronato il suo esordio in rosanero siglando la rete del definitivo 2-0. In basso le foto del post