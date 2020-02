Il Palermo vuole continuare il filotto di vittorie consecutive e domenica cercherà di espugnare il campo del Licata. La formazione di Pergolizzi vuole mantenere le distanze dal Savoia, che ieri ha travolto proprio il Licata per 4-0. Sicuramente la trasferta al “Liotta” non sarà semplice dato che la formazione di Campanella avrà una grande voglia di rivalsa. La nostra redazione ha intervistato il capitano della squadra gialloblu, Salvatore Maltese. Di seguito l’intervista:

Siete reduci dalla sconfitta per 4-0 contro il Savoia, come si reagisce a una disfatta così?

«La sconfitta di ieri è stata pesante da digerire, siamo andati in trasferta contro il Savoia molto rimaneggiati, ma questa non è una scusante. Il Savoia ha mostrato la sua forza e se il passivo di 4-0 può far sembrare agli occhi della gente che non c’è stata partita, in realtà non è stato così».

Che impressione ti ha fatto il Savoia?

«Il Savoia come all’andata mi è sembrata una grossa squadra, una squadra esperta, ha dei giocatori di qualità. Io penso che fino all’ultimo cercherà di dare fastidio al Palermo».

Domenica arriva il Palermo, che sfida ti aspetti?

«Domenica abbiamo l’opportunità di avere la partita che tutti vorrebbero giocare, non c’è modo migliore per riscattarsi dalla sconfitta contro il Savoia. Penso che per rialzarci anche moralmente, sicuramente se riusciremo a fare una grossa prestazione, il risultato verrà».

Come si possono mettere in difficoltà i rosanero?

«Il Palermo è partito bene con 10 vittorie consecutive, ma come è stato dimostrato, il campionato di Serie D è duro soprattutto nel girone di ritorno. Sicuramente i rosanero stanno facendo un grande cammino, condito da tante vittorie. Noi domenica dobbiamo sbagliare il meno possibile e riuscire a sfruttare le occasioni che ci verranno concesse. Sicuramente il pubblico farà la sua parte e noi avremo il dodicesimo uomo in più».

I rosa hanno un vantaggio di 7 punti sul Savoia, secondo te il campionato è già finito?

«Ancora mancano tante partite, 7 punti non sono tanti calcolando che c’è ancora lo scontro diretto a Torre Annunziata. Se dovesse esserci un eventuale passo falso del Palermo, il vantaggio dei rosanero può essere ridotto a 3-4 punti fino allo scontro diretto, lì si deciderà tutto».

Chi la spunterà alla fine tra le due?

«Secondo me il Palermo alla fine riuscirà a vincere il campionato, ma fino all’ultima giornata il torneo sarà in bilico».

Ti aspettavi le difficoltà del Palermo nel campionato di Serie D?

«Mi aspettavo le difficoltà del Palermo, il Bari dell’anno scorso ha programmato la stagione a inizio anno. I rosanero sono partiti con un leggero ritardo dirigenziale e di preparazione, questo ha influito. Inoltre il Bari aveva un organico molto più forte rispetto al Palermo di quest’anno, anche perché i rosa vincono le partite in maniera molto sofferta. Per questo dico che il campionato sarà apertissimo fino alla fine».