«Eravamo allo stadio, al Cibali. Ho goduto due volte. Distruggere Patti (suo collaboratore, ndr) a casa sua…Ho guardato la partita anche con un occhio da addetto ai lavori. Nel Palermo c’è un giocatorino interessante, giocatorino perché è molto giovane (probabile riferimento a Lucca). Basta guardare in attacco per capire, ma non posso dare altri indizi.

Lafferty? Ero convintissimo che fosse un calciatore di categoria superiore, pensavo questo quando l’ho preso. In B quando fai la squadra devi avere anche la fortuna che il calciatore impatti bene, per lui non è stato così». Queste le parole di Massimo Taibi, ds della Reggina, rilasciate ai microfoni del sito ufficiale della Reggina in merito all’ex rosanero Lafferty e al giovane attaccante del Palermo, Lorenzo Lucca.