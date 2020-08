Intervenuto ai microfoni di “Tuttomercatoweb.com”, Massimo Taibi, ds della Reggina, ha parlato del mercato dei calabresi. Ecco le sue parole:

«Abbiamo l’accordo economico con Rami. Siamo in attesa che arrivi in Italia, svolga le visite mediche e poi lo potremo definire un calciatore della Reggina. Balotelli? Non l’abbiamo mai cercato».