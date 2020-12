Intervenuto ai microfoni di “Meridionews.it”, Joe Tacopina, avvocato italo-americano, ha fatto il punto della situazione legata alla trattativa d’acquisto del Calcio Catania. Ecco le sue parole:

«Le trattative d’affari, specie quelle dei club calcistici, sono sempre complicate. Ma questa è una situazione molto più complicata. Sigi ha ereditato il club in una situazione difficile dovutalla gestione precedente, il Calcio Catania ha 16 milioni di euro di debiti e con 14 si compra una squadra di serie A.





Sigi è proprietaria solo da qualche mese, quindi è naturale che loro non abbiano tutte le risposte, ma siamo davvero vicini a chiudere l’accordo. Dobbiamo sistemare questi aspetti. Comprerò il 100% ma sono aperto all’idea di soci Sigi che vogliano reinvestire. A me sta bene. Gaetano Nicolosi è un bravo ragazzo e ormai diventato amico mio. Sono entusiasta di questo progetto, più di quanto lo fossi a Bologna o a Venezia». In basso il video dell’intervista.