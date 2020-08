L’avvocato italoamericano, Joe Tacopina, ha parlato ai microfoni di “Gianlucadimarzio.com” a proposito dell’interesse per il Catania: «Poi le strutture di allenamento sono di livello mondiale, Ho ottimi rapporti con Florentino Perez, che di recente mi ha mostrato i nuovi impianti del Real Madrid. Spettacolari. Ma non così diversi da quanto ho visto a Catania. A Catania invece cammino per le strade e la gente mi ferma già pregandomi di restare. È quel feeling che ho sentito anche a Roma e Bologna. Per fare l’incasso di una partita al Massimino, a Venezia ce ne vogliono quattro. Un altro pianeta».