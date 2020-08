L’avvocato italoamericano Joe Tacopina, ha parlato ai microfoni di “Gianlucadimarzio.com” a proposito della questione Catania: «Il mio ruolo a Venezia per adesso è finito. E ho un forte interesse per il Catania. Negli ultimi giorni sono andato a Catania, ho visitato Torre del Grifo e mi sono incontrato con i rappresentanti del gruppo Sigi. Ho origini siciliane da parte di madre, non lontano da lì. La storia del Catania è notevole. E soprattutto c’è un bacino di tifosi caldissimi: il dodicesimo in Italia nonostante la Serie C».