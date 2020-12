Negli ultimi mesi si è parlato molto della trattativa per l’acquisizione del Calcio Catania. E’ solo questione di tempo per la firma del contratto preliminare d’acquisto che precederà il closing, ma intanto Joe Tacopina ha il merito di vincere una lunga battaglia legale relativa al “Caso Chico Forti”, una vicenda giudiziaria che durava da 20 anni. L’imprenditore e sportivo italiano, Chico Forti, accusato di omicidio si è sempre dichiarato innocente e vittima di un errore giudiziario con moltissime testimonianze, indizi e prove per avvalorare la sua tesi.

Il 15 febbraio 1998 Dale Pike, figlio di Anthony Pike, dal quale Chico stava acquistando il Pikes Hotel, viene trovato assassinato sulla spiaggia di Sewer Beach, Miami. Chico viene accusato di omicidio e viene condannato all’ergastolo senza la possibilità di liberazione condizionale. Stando a quanto riferito da “Tuttocalciocatania.com”, il ministro degli affari esteri in carica Luigi Di Maio ha annunciato che il governatore della Florida ha accolto l’istanza di Forti di avvalersi dei benefici previsti dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo, con la possibilità di essere finalmente trasferito in Italia.





Risultato che conferma come Tacopina sia uno degli avvocati più in vista del foro newyorkese. Lo stesso legale italo-americano ha esternato in questi termini la propria soddisfazione: «Non c’è una sola persona che creda che lui sia colpevole, comprese le famiglie delle vittime. Sono contento di avere fatto la mia parte nel suo ritorno a casa. Non ci dormivo la notte e adesso sono davvero felice».