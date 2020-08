L’italo-americano Joe Tacopina, interessato al Catania, si trova nel capoluogo etneo per una vacanza d’affari. Intercettato in un locale della zona, si è fatto immortalare mentre lancia il suo “Forza Catania!” come si evince dal video in basso

