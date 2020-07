Intervenuto ai microfoni di “Catanista.eu”, Joe Tacopina si è espresso così in merito alla sua visita al centro sportivo del Catania: «Ho passato una bella giornata a Torre del Grifo e allo stadio e ho incontrato anche il Dottor Nicolosi in un incontro davvero importante. Mi ha fatto una bella impressione, ma per rispetto suo e della SIGI non mi sembra il momento giusto per raccontare i temi affrontati».