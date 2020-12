Il nuovo possibile acquirente del Catania, Joe Tacopina, ha parlato ai microfoni di “Catanista”.

«Sono stati due giorni di riunione importanti. Chiusura al 90%? Si. Aspetto per la questione dei debiti, ma non è una cosa in mano mia. Scibilia è qui. Sono molto ottimista, vogliamo la firma. Forza Catania sempre».