Intervenuto ai microfoni de “La Sicilia”, Joe Tacopina ha fatto il punto sulla trattative per l’acquisizione del Catania. Ecco le sue parole:

«Ormai ci siamo, almeno io sono pronto: a metà dicembre sarò a Catania per chiudere la trattativa. Ci sono state delle difficoltà ma mi risulta che la Sigi si sta adoperando per ridurre il grosso debito che pesa come un macigno sul Catania.





Io ho anche i collaboratori pronti, la mia squadra che dovrà gestire la società non vede l’ora di scendere in campo. Se fino all’altro ieri ero ottimista, adesso lo sono ancora di più e spero solo che il covid non ritardi le nostre operazioni».