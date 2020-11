Buone notizie in casa Cavese. Il club campano può infatti contare nuovamente sul centrocampista Antonio Matera, rientrato in gruppo e disponibile già da domani a gara in corso.

A dare la notizia è stato il tecnico Vincenzo Maiuri in conferenza stampa alla vigilia del match con la Casertana. Ecco le sue parole:





«Il calciatore ha bisogno ancora di tempo per ritrovare la condizione e mettersi al pari dei compagni. Casertana? Uno scontro salvezza secondo quanto dice la classifica. Mi aspetto un avversario che verrà ad aggredirci “alti”, ma in settimana abbiamo lavorato per prepararci proprio su questa caratteristica dei nostri avversari.

L’obiettivo è quello di fare la partita, trovare maggiore incisività davanti senza però perdere gli equilibri tra i reparti. La mia squadra ha la cifra caratteriale per poter approcciare alla sfida di domani con la giusta cattiveria agonistica».