I venti minuti nella partita persa 1-0 contro la Francia, decisa dal gol di Mbappé, non sono andati giù a Dejan Kulusevski: «Non ho avuto il tempo di incidere sull’incontro. Sono rimasto scioccato.

In allenamento è andato tutto molto bene ma, sfortunatamente, il calcio è anche questo. È una sensazione strana ma rispetto la scelta del ct. E spero di giocare dall’inizio la prossima partita». Così il classe ’00 della Juventus Kulusevski dopo la gara di Nations League.

Immediata la replica dell’allenatore della Svezia, Janne Andersson, che ha cercato di smorzare i toni in vista dei prossimi impegni: «Non ci ho parlato direttamente ma se ha detto così, probabilmente si sente in questo modo. A me non è sembrato particolarmente scioccato: ha fatto bene, come molti dei suoi compagni. Vedremo se martedì potrà giocare qualche minuto in più, ma ha qualità enormi e sono certo che crescerà ancora».