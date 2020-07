Sfumata la possibilità di ospitare la finale di Champions League 2020 per via del Coronavirus, lo stadio “Ataturk” di Istanbul sarà il teatro dell’ultimo atto della massima manifestazione per club nella stagione 2020-2021. A comunicarlo è stata l’Uefa, che ha comunicato le date della prossime Coppe Europee. La Champions League 2020-21 inizierà il 20 ottobre con le prime gare dei gironi preliminari. Fase ad eliminazione diretta dal 16 febbraio 2021, finale a Istanbul il 29 maggio 2021. Ecco il programma completo della competizione:

Prima giornata gironi – 20/21 ottobre 2020

Seconda giornata gironi – 27/28 ottobre 2020

Terza giornata gironi – 3/4 novembre 2020

Quarta giornata gironi – 24/25 novembre 2020

Quinta giornata gironi – 1/2 dicembre 2020

Sesta giornata gironi – 8/9 dicembre 2020

Ottavi di finale – 16/17 e 23/24 febbraio 2021 (andata), 9-10 e 16/17 marzo 2021 (ritorno)

Quarti di finale – 6/7 aprile 2021 (andata) e 13/14 aprile 2021 (ritorno)

Semifinali – 27/28 aprile 2021 (andata) e 4/5 maggio 2021 (ritorno)

Finale – 29 maggio 2021

Quanto all’Europa League, si comincia il 22 ottobre con la fase a gironi che si concluderà il 10 dicembre. Eliminazione diretta dal 18 febbraio, finale il 26 maggio a Danzica.