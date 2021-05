La battaglia continua.

E ora, dopo le parole di ieri di Aleksander Ceferin, che nelle scorse ore ha escluso un dialogo con Juventus, Real Madrid e Barcellona dopo il caos delle scorse settimane, la Superlega passa pesantemente al contrattacco.

#ECJ : European Super League claims @UEFA / @FIFAcom in violation of #EU Competition rules in a reference from Madrid Court #football #EuropeanSuperLeague (C-333/21)

— EU Court of Justice (@EUCourtPress) May 31, 2021